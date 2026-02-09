Kanadský premiér Mark Carney na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu označil současnou fázi mezinárodních vztahů za „zlom“ světového řádu založeného na pravidlech. Podle něj se země střední velikosti nemohou spoléhat na to, že dosavadní rámce automaticky zajistí prosperitu a bezpečnost, a musí posilovat vlastní odolnost v energetice, surovinách a dodavatelských řetězcích. Bývalý šéf britské centrální banky se ve svém projevu odvolal i na esej Václava Havla Moc bezmocných, a jeho vystoupení proto vzbudilo pozornost i v českém prostředí.

Carney měl pro svá slova i praktické důvody. Kanadský průmysl v posledních měsících naráží na horší vztahy se Spojenými státy, které ještě donedávna představovaly jeho hlavní odbytiště. Americká cla a obchodní spory dopadají především na výrobu. Jen minulý měsíc ubylo v kanadské ekonomice zhruba 24 tisíc pracovních míst a největší část ztrát připadla právě na průmysl. Ottawa proto vedle podpory domácí výroby hledá nové investory a obchodní partnery mimo americký trh.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak chce Kanada snížit závislost na USA.
  • Kolik miliard dolarů pošle vláda do továren, baterií a těžby surovin.
  • Jak velké dotace získají Kanaďané na nákup elektromobilů.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.