Kanadský premiér Mark Carney na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu označil současnou fázi mezinárodních vztahů za „zlom“ světového řádu založeného na pravidlech. Podle něj se země střední velikosti nemohou spoléhat na to, že dosavadní rámce automaticky zajistí prosperitu a bezpečnost, a musí posilovat vlastní odolnost v energetice, surovinách a dodavatelských řetězcích. Bývalý šéf britské centrální banky se ve svém projevu odvolal i na esej Václava Havla Moc bezmocných, a jeho vystoupení proto vzbudilo pozornost i v českém prostředí.
Carney měl pro svá slova i praktické důvody. Kanadský průmysl v posledních měsících naráží na horší vztahy se Spojenými státy, které ještě donedávna představovaly jeho hlavní odbytiště. Americká cla a obchodní spory dopadají především na výrobu. Jen minulý měsíc ubylo v kanadské ekonomice zhruba 24 tisíc pracovních míst a největší část ztrát připadla právě na průmysl. Ottawa proto vedle podpory domácí výroby hledá nové investory a obchodní partnery mimo americký trh.
