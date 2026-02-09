Asi pět minut jízdy autem od letiště v polském Gdaňsku, v areálu, který loni koupila česká společnost Investika, stojí nenápadná výrobní hala, jejíž vnitřek by chtěl vidět každý voják, který strávil více než hodinu života v přilbě. Odsud totiž míří evropským armádám desítky tisíc kusů „balistické ochrany“ hlavy – a nejvíc překvapivé je, jak moc je výroba moderní přilby, jejíž základem je výlisek z kompozitních materiálů, ruční prací.
„Něco se robotizovat dá, něco ne, ale lidská práce tady pořád vychází laciněji,“ vysvětluje během prohlídky výrobní haly Tomasz Wrotniak, ředitel továrny kanadské firmy Galvion, která se před několika lety rozhodla postavit v Polsku druhý evropský výrobní závod po Velké Británii. Ve hře bylo tehdy i Česko, ale prý těsně vyhrála kombinace polské ceny práce a logistiky.
Co se dočtete dál
- Proč kanadská firma otevřela továrnu v Evropě.
- Co je základem výroby helmy.
- Jak vývoj přilby ovlivnila válka na Ukrajině.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.