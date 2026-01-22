Je vzácné, že nějaký projev rezonuje světem takovým způsobem, jako se to stalo před pár dny kanadskému premiérovi Marku Carneymu. Vzácné také je, že použil myšlenky Václava Havla nikoli jen jako okrasnou citaci, ale jako jeho základ. A navíc se stalo něco, co by člověk nečekal: Donald Trump změnil svůj postoj a v otázce Grónska začal ustupovat.
Za to jistě nemůže jeden projev. Ale tento projev se stal symbolem něčeho, co se Trumpovi dokázalo názorově postavit a nabídnout alternativu. Tu evropskou, přehlíženou a námi samotnými zanedbávanou, až vysmívanou.
Co se dočtete dál
- Jak přesně Carney integroval Havlovy myšlenky do svého projevu.
- Proč Carneyho výzva spojit „středně mocné“ zasáhla Trumpa.
- Jak by jednotné postavení demokratických států mohlo omezit moc Ruska či Číny.
