Od loňského jara se o tom mezi kanadskými novináři a experty jen šuškalo, a to ještě velmi opatrně. Až tento týden to deník Globe and Mail napsal s odvoláním na dva vládní zdroje naplno. Kanadská armáda ve vší vážnosti připravuje plány na zatím hypotetickou americkou invazi.
Jde o vojenský model, tedy spíš koncepční a teoretickou práci, nikoli konkrétní vojenské plánování. Jejím základem jsou zkušenosti z boje Afghánců proti Rusům v 80. letech a proti Američany vedené mezinárodní koalici po roce 2001. Kanaďané totiž předpokládají, že americké armádě by nemohli klást souvislý a organizovanější odpor déle než týden.
Co se dočtete dál
- Co řekl Mark Carney v Davosu.
- Jaké kroky ke snížení závislosti na USA Kanada dělá.
- Proč je důležitá otočka vůči Číně.
