Čínský růst už není to, co býval. Je k tomu hned několik velice pádných důvodů. O to víc se ale musí najít Evropa.
Čína vzbuzovala obavy i údiv po mnoho desetiletí. Na chvíli dokonce v poměru ke světovému HDP předběhla Evropu. Ještě v roce 1990 vyráběla Čína jen několikaprocentní zlomek světové produkce, EU byla na špici světa (28 procent) a USA v těsném závěsu za ní. Dnes produkuje USA přes 26 procent světového HDP, EU 17,3 procenta a Čína 16,9 procenta. Je to fenomenální úspěch. Nicméně karty se mohou měnit celkem rychle. V polovině devadesátých let produkovalo Japonsko skoro 18 procent světové produkce – a dnes jsou to stěží procenta čtyři.
Co se dočtete dál
- Proč poklesla výnosnost soukromého kapitálu v Číně.
- Jak ekologické vyčerpání ovlivňuje čínskou potravinovou soběstačnost.
- Jak demografické změny a stárnutí populace mění konkurenční výhodu Číny.
