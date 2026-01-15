Rok Ohnivého koně nastává dle čínského kalendáře pouze jednou za 60 let a začíná právě letos v únoru. V čínské tradici je tento symbol vnímán ambivalentně: jako nositel katastrof i technologických inovací. Naposledy byl spojován s „kulturní revolucí“, jednou z největších tragédií moderních čínských dějin, ale také s významnými technologickými průlomy, například se sovětským přistáním na Měsíci.

Nový rok přináší Číně stejně rozporuplné vyhlídky: zatímco země čelí nepřátelskému mezinárodnímu prostředí a domácím ekonomickým problémům, otevírá se prostor pro výrazný technologický rozmach.

  • Jaký se bude vyvíjet bezpečnostní situace kolem Tchaj-wanu.
  • Jak může americká intervence ve Venezuele a nová bezpečnostní politika USA změnit čínské vlivy v západní polokouli.
  • Jaké jsou dlouhodobé výsledky iniciativy Made in China 2025 a jak ovlivní technologickou soběstačnost Číny.
