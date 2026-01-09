Na začátku května 1944 přinesl americký deník New York Times na své titulní straně relativně nenápadnou zprávu: Spojenecké země, které se právě chystaly k vylodění svých vojáků ve Francii, přesvědčily španělského diktátora Franciska Franka, aby dramaticky snížil vývoz wolframu ze Španělska do Německa z 1000 tun ročně na 280 tun.

V kontextu válečné výroby šlo o velmi významnou věc: Wolfram (z angličtiny někdy též tungsten) se používá díky své vysoké hustotě, tvrdosti a tepelné odolnosti jako materiál pro protipancéřovou munici a zároveň je důležitý pro zvyšování tvrdosti oceli pro nástroje ve výrobě. Dnes má ještě důležitější roli, je třeba součástí slitin pro radiační štíty v jaderných zbraních nebo raketových tryskách. V civilní výrobě se nejvíc používá v řezných a obráběcích nástrojích nebo pro výrobu turbín či vrtáků.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co dělá Čína se vzácnými kovy.
  • Proč je důležitý případ samaria.
  • Kdy budou mít Američané vlastní wolfram.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se