Dovoz ojetých osobních aut do Česka za sedm měsíců letošního roku meziročně vzrostl o 9,3 procenta na 94 048 vozů. Jejich průměrné stáří kleslo o 0,1 roku na 10,4 roku. Podíl vozidel starších deseti let byl 48 procent. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.
„Nejčastěji byly v červenci dováženy vozy ve stáří pět až deset let, které tvořily více než čtvrtinu všech registrací. To potvrzuje, že čeští zákazníci stále hledají především cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými provozními náklady,” uvedl ředitel serveru TipCars Marek Knieža.
Nejčastěji dováženou značkou je domácí Škoda s 23 013 vozy, druhý skončil Volkswagen s 19 718 a třetí je Ford s importem 4876 ojetých aut. Na dalších místech jsou německé prémiové značky Mercedes‑Benz, BMW a Audi. Češi si rovněž dovezli 27 Rolls‑Royce, 122 Ferrari nebo 63 Lamborghini.
Stáří tuzemského vozového parku se letos podle generální ředitelky skupiny Aures Holdings Karolíny Topolové vyšplhalo i kvůli dovozu starších aut až na 16,7 roku, což je v Evropě druhá nejvyšší hodnota za Řeckem.
„Jenže na rozdíl od této středomořské země zde nemáme tak příznivé podnebí, auta u nás mnohem víc trpí zimními posypy, a tedy korozí. Je to opravdu alarmující stav, zvlášť když ještě vidíme, že registrace nových aut také klesají. Jen v červenci o 3,22 procenta,” dodala Topolová.
Za sedm měsíců letošního roku prodej nových osobních aut vzrostl o 4,5 procenta na téměř 150 tisíc vozů.
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