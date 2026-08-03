Evropa si dlouho nechávala unikat cenné materiály, které přitom už jednou dovezla. Zejména vysloužilá elektronika se totiž může změnit ve zdroj lithia, kobaltu, mědi, wolframu nebo vzácných zemin. Elektroodpad přestává být jen ekologickým problémem a stává se součástí geopolitického soupeření o suroviny pro baterie, čipy, energetiku či obranný průmysl. EU řeší, jak své „městské doly“ v podobě elektroodpadu víc využít. A nejde jen o evropskou snahu. Omezit vývoz elektroodpadu chce i americký prezident Donald Trump.
Co se dočtete dál
- Co EU dělá pro vytěžení takzvaných městských dolů.
- Jak se v EU a Česku daří elektroodpad třídit.
- Kam smíme elektroodpad vyvážet a kam už ne.
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