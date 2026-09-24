Demografie a výdaje na dlouhodobou péči, zdravotnictví a důchody, obrana, dlouhodobý nesoulad mezi příjmy a výdaji či vysoké úrokové sazby v kombinaci s rostoucím zadlužením. Důvody, které vedou ke zhoršení veřejných financí, přehledně vyjmenovala Národní rozpočtová rada. S dodatkem, že současný vývoj veřejných financí je neudržitelný.

Nepřekvapivě tento závěr odmítlo ministerstvo financí se slovy, že Národní rozpočtová rada „pomíjí vládou schválenou a deklarovanou trajektorii snižování deficitů obsaženou v novém fiskálně-strukturálním plánu“.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak demografické změny ovlivní výdaje na důchody, zdravotnictví a sociální péči?
  • Jak rychle poroste potřeba výdajů na obranu a jaký bude jejich dopad na rozpočet?
  • Jak vysoké úrokové sazby a rostoucí zadlužení mění rozpočtovou trajektorii?

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.