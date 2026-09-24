Demografie a výdaje na dlouhodobou péči, zdravotnictví a důchody, obrana, dlouhodobý nesoulad mezi příjmy a výdaji či vysoké úrokové sazby v kombinaci s rostoucím zadlužením. Důvody, které vedou ke zhoršení veřejných financí, přehledně vyjmenovala Národní rozpočtová rada. S dodatkem, že současný vývoj veřejných financí je neudržitelný.
Nepřekvapivě tento závěr odmítlo ministerstvo financí se slovy, že Národní rozpočtová rada „pomíjí vládou schválenou a deklarovanou trajektorii snižování deficitů obsaženou v novém fiskálně-strukturálním plánu“.
Co se dočtete dál
- Jak demografické změny ovlivní výdaje na důchody, zdravotnictví a sociální péči?
- Jak rychle poroste potřeba výdajů na obranu a jaký bude jejich dopad na rozpočet?
- Jak vysoké úrokové sazby a rostoucí zadlužení mění rozpočtovou trajektorii?