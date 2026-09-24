Na železniční síť půjde v roce 2027 rekordní objem investic. Vyplývá to z návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který tento týden schválila vláda. Počítá s tím, že železnice dostane 77,6 miliardy korun, o necelých deset miliard míň než Ředitelství silnic a dálnic.

Je to první rozpočet, který celý vznikal pod taktovkou ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD). A plány na železnici ukazují jeho priority. Správa železnic teď slibuje hned několik ambiciózních a svým způsobem i překvapivých projektů, se kterými se tak brzy nepočítalo. Zároveň ale musí SŽ na jiných místech škrtat. HN získaly dokumenty, které ukazují, na co teď manažeři připravují partnery v regionech.

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