Leo Express znovu stáhl z provozu i poslední jednotku typu Talgo S6. Po letní nucené pauze, způsobené odstraňováním závad, se vrátila aspoň jedna souprava do provozu 7. září. A vydržela týden. Dva zdroje z blízkosti dopravce HN potvrdily, že jde o problém, který je pro firmu nepříjemný. Je to na první pohled banalita, která se ale českým opravnám s ohledem na konstrukční odlišnosti těžko opravuje.
Šéf firmy Peter Köhler problémy připustil – soukromým dopravcům se podle něj shání opravny dlouhodobě těžko.
Podle informací HN je hlavní příčina v kolech. To je na železnici docela časté – když vlak prudce zabrzdí a kola jdou do smyku, na místech dotyku s kolejnicí se na dvojkolích mohou celkem snadno vybrousit malé plošky. Pokud jsou trochu větší, projevují se výrazným „dupáním“ vagonu při jízdě.
„To talgo mělo kola už dost načatá, ale trvalo se na tom, že musí vyjet. No a pak se to v tom týdnu ještě zhoršilo, prý je to fakt hodně obuté,“ řekl HN zdroj blízký Leo Expressu. Obutí je slangový výraz pro výraznější plošky na kolech. „A je to docela problém, protože je s tím talgem nikde moc na soustruh vzít nechtějí,“ dodal.
Dříve dopravci tento problém neměli, protože staré špalíkové brzdy postupně jízdní plochu dvojkolí přirozeně obrušovaly. Od konce 80. let se ale i v Československu začaly používat brzdy kotoučové, které jsou sice tišší, ale dvojkolí obrousit neumějí. Depa se postupně vybavila soustruhy dvojkolí, ale pro Talgo se teď opravny zřejmě hledají těžko.
„Poslední, o kom vím, že to byl ochotný dělat, byly dílny v Kolíně, ale tam z toho už byli taky nějací naštvaní,“ řekl HN další zdroj blízký firmě.
Důvod podle něj souvisí s atypičností jednotek. Ty jsou konstruované na rychlou změnu rozchodu kol, protože ve Španělsku mají dvojí a vlaky za cestu napříč zemí musí vzdálenost mezi koly měnit i několikrát. U talga navíc nejde o klasická dvojkolí s osou, spíš jsou to nezávisle zavěšená kola jako u některých tramvají.
„Na tom soustruhu jim to dost hází právě kvůli té měnitelnosti rozchodu. Dvě osy pak dělali celou směnu,“ řekl. „Jak je tam jen jedno kolo, pořád se jim ten soustruh zastavuje,“ dodává už zmíněný první zdroj.
Problémem může být i délka soupravy – tvoří ji 13 krátkých článků, zhruba o délce poloviny klasického vagonu. A nejdou jednoduše rozpojit.
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Šéf Leo Expressu Peter Köhler mluví o tom, že jednotky budou teď mimo provoz zhruba tři až čtyři týdny. „Pak už jednotky budeme vracet do provozu i s upgrady,“ řekl. Na zbylých dvou jednotkách přes léto probíhaly opravy a úpravy, mimo jiné se firma snažila upravit ovládání dveří tak, aby šly otvírat vždy jen na jedné straně.
Köhler problémy s obtížným sháněním opravy připouští. „Když přijde soukromý dopravce, tak je najednou většina servisních zařízení obsazená,“ odpověděl na dotaz HN.
Státní České dráhy vlastní velkou část opravárenských kapacit, ať už přímo ve svých depech, nebo prostřednictvím dceřiných opraven DPOV. Dlouhodobě ale odmítají, že by vlaky konkurence nechtěly opravovat.
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Problém s koly je jen další pokračování půl roku trvajícího bolehlavu. Když všechna tři talga na přelomu dubna a května za značné pozornosti vyjela, už během prvního víkendu problémy rychle přerostly nad rámec dětských nemocí. V soupravách nefungovaly toalety, dveře ani regulace teploty, stav interiéru cestující často zklamal.
Soupravy zkrátka nezapřely, že jsou ojetinou z počátku 90. let. Tehdy to byl výkřik moderní techniky a vlajková loď španělských drah Renfe. Rychlé spoje křižovaly Španělsko, ale zajížděly třeba i do Paříže.
Renfe jsou poloviční vlastník Leo Expressu a po odstavení poslaly soupravy do Česka, tady se jim ale už tolik nedaří. Leo Express je teď nahrazuje naprostou klasikou – vectronem s třemi až čtyřmi ojetými vagony, odkoupenými od západoevropských železničních společností. S nimi zásadní problémy nejsou, i když si občas cestující stěžují na stav interiéru.
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