Trh s dotovanými vlakovými spoji zažívá citelné otřesy. K vítězství v rekordním tendru ve středních Čechách směřují České dráhy, které teď mají ideální podmínky k tomu, aby byly v podobných velkých zakázkách favoritem. A naopak RegioJet získává silnou pozici v soutěžích na linky, kde stát nepožaduje nové vlaky.
Tím víc bude záležet, jak budou ministerstvo dopravy a kraje zakázky formulovat. HN rozebraly konkrétní události, které se letos v tendrech udály – když se dají do souvislosti s děním u dopravců a jejich závazky, dávají daleko větší smysl.
Co se dočtete dál
- Kolik dluží RegioJet.
- Jak to souvisí s tendrem pro střední Čechy, který ovládly České dráhy.
- A jak si RegioJet představuje provoz rychlíků do Trutnova.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.