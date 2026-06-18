Velká část evropské železnice se pere se strukturálními problémy, ale na jedno se dá v posledních letech skoro vsadit: výrobcům vlaků, hlavně těch osobních, se daří velmi dobře. Stačí se teď pozorněji dívat na veletrzích – velikostí stánků i prezentace často předhánějí i velké dopravce, tedy ty, od kterých získávají zakázky.
Železniční technika přitom vydrží extrémně dlouho, životnost 30 let je minimum a v praxi je běžný i dvojnásobek. Evropské země ale rozjely obrovskou obměnu vlaků, jen v Česku šlo na nákupy vozidel podle odhadů ministra dopravy za posledních 12 let přes 200 miliard korun. Valná většina těchto peněz končí u několika koncernů, které postupně absorbovaly menší hráče. A jeden z těch klíčových, kteří zůstali a posílili, je z Česka – plzeňská Škoda Transportation.
Výsledky za rok 2025 chce Škoda Transportation oznamovat až příští týden, ty za rok 2024 obsahovaly provozní zisk 1,55 miliardy korun. Firmu poslední dekádu vlastnicky ovládá skupina PPF. Šéf Škody Transportation Petr Novotný v rozhovoru vysvětluje, jak dlouho ještě tohle období hojnosti potrvá, co bude potom – a jak si stojí strojírenská výroba v Česku ve srovnání se světem. A taky to, proč si „zlaté české ruce“ nedokážou říct o lepší mzdy.
Když jsem se nedávno na veletrhu v Ostravě díval po stáncích, vypadalo to, že v železniční branži je dobře. Minimálně pro velké výrobce. Zakázek je dost, takže si ty velké firmy nacházejí obživu docela snadno. Dá se čekat, že tenhle klid vydrží na příštích třeba deset let?
Určitě ne. Víte, jakým způsobem tahle branže funguje – tenhle průmysl má tři specifika. Projekty trvají dlouho a jsou náročné na kapitál, hlavně na výzkum a vývoj. A pak je tu cyklická stránka věci. Teď jsou backlogy (seznamy podepsaných zakázek – pozn. red.) relativně naplněné, ale to se dá čekat, když je ten trh pokřivený vlnami dotací.
Takže až za pár let vyschnou dotace, začne daleko tvrdší boj i mezi železničními výrobci?
V podstatě ano. Ale nebude to problém jen pro výrobce, po celé Evropě bude potřeba vytvořit ekosystém, který umožní financování nákupů vozidel. Bez toho prodej nových vlaků prakticky nebude existovat. Do tendrů se bude muset promítat ekonomická cena peněz. A jenom obsluha toho financování je dneska běžně mezi 25 a 30 procenty celkových nákladů zakázek.
Co se dočtete dál
- Jak a proč zakázky na vlaky začnou slábnout.
- A proč jsou podle Novotného Češi šikovní, ale jejich platy pořád pokulhávají.
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