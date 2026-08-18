Stárnutí populace a pokles porodnosti zvýší míru ekonomické závislosti v Česku ze 72 procent v roce 2024 na 86 procent v roce 2051, u seniorů vzroste ukazatel z 35 procent na 54 procent. To znamená, že na sto pracujících připadne 54 seniorů a 32 dětí. Riziko tzv. baby bustu leží i mimo udržitelnost důchodového systému a vyšší náklady na zdravotnictví. Otázkou není pouze to, kdo zaplatí důchody, ale především zda u nás zůstane dostatečně mladá populace schopná vytvářet reálnou přidanou hodnotu.
Studie National Bureau of Economic Research ukazuje, že snížení mediánového věku populace o 3,5 roku zvyšuje míru vzniku nových podniků o 40 procent. Příkladem jsou Japonsko a USA. Zatímco v USA (medián 39 let) se o založení firmy snaží 4,9 procenta dospělých, v Japonsku (medián 50 let, v době výzkumu 44 let) to je 1,9 procenta. Přitom právě mladí lidé bývají hlavním motorem hi-tech firem. Průměrný věk zakladatelů pěti z deseti největších amerických hi-tech podniků založených po roce 1985 byl 28 let. V Japonsku v této kategorii za 40 let nevznikla ani jedna nová velká společnost.
Tuzemští zaměstnavatelé mladým lidem život neulehčují, nejdřív chtějí praxi zadarmo a pak levnou pracovní sílu
Asijská země investuje do výzkumu a vývoje více než tři procenta HDP. Zároveň drží obrovské množství patentů, ale mnohé zůstávají nevyužité, protože lidé nápady nepřetaví v nové firmy. Automatizace jsou reakcí na chybějící pracovníky a samy o sobě inovace negenerují. Analýzy MMF potvrzují, že stárnutí pracovní síly zpomaluje růst produktivity. Aby v Japonsku pracovník dosáhl úrovně vrcholového manažera, pracuje ve firmě průměrně 22 let, u středního managementu 21 let. Průměrný věk manažerů je 45 let. Mladší ročníky nemohou nasbírat zkušenosti k založení start-upu a třicátník zde není tak podnikavý jako jeho vrstevník v USA.
Nižší důchody uleví rozpočtu jen na chvíli, stárnoucí populace si svoji daň vybere jinde
Obecně řečeno – jakmile populace stárne, byznys přirozeně přeřadí na pasivní kolej. Není dravý, inovativní a nic neriskuje. Nedobývá, ale přežívá. A jak je na tom Česko? Mediánový věk populace je 44 let, v roce 2051 dosáhne podle ČSÚ 48 let. Nabízí se tak otázka, zda česká ekonomika dokáže v globální konkurenci dlouhodobě obstát, pokud ochotu riskovat a touhu tvořit vyměníme za pouhou snahu nic nezkazit a udržet si to, co máme.
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