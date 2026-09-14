Porodnost v Česku loni klesla na úroveň 1,28 dítěte na ženu v produktivním věku, přičemž dle demografů je pro udržení populace třeba přibližně 2,1 dítěte. Z vyspělých států tuto magickou hranici překračuje pouze Izrael s posledním oficiálním údajem 2,75 dítěte. Jinak platí jasná úměra, že více rozvinuté státy padají hluboko pod reprodukční úroveň, zatímco ty velmi chudé a méně rozvinuté si drží vysokou porodnost (většina Afriky).
Žádný sociolog zatím nedokázal spolehlivě objasnit přesné důvody tohoto trendu, ať už je to růst vzdělanosti (spojený s rostoucí participací žen na trhu práce), vysoké náklady na bydlení, individualismus, životní preference nebo také obavy ohledně budoucnosti a životního prostředí. V poslední době se stále častěji zmiňuje dokonce i vliv sociálních sítí, které u některých lidí zvyšují náchylnost k duševním poruchám a společenské separaci.
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