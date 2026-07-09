Po celém světě se dnes šíří jedna zásadní zpráva – prudký pokles porodnosti. V řadě zemí se rychle stává ekonomickou i politickou výzvou. A nejde jen o obavy o udržitelnost zdravotního či sociálního systému, na což občas přijde řeč i v Česku. Ve hře je otázka, co se stane s přeplněnými ulicemi, obchody a továrnami poté, až nebude dost mladých lidí.
Důvod, proč klesá chuť mít potomky, je všude stejný: generace Z zvažuje náklady na děti ve srovnání s nájmem, dluhy, nejistými či mizerně placenými pracovními místy. A přemýšlí i nad tím, pro starší generaci možná překvapivě, jak si v dnešním světě zachovat duševní zdraví. Ano, nemalá část mladých nechce přivést děti do světa, kde není jisté, zda se válečné konflikty, doutnající v různých částech světa, nerozšíří dál.
Co se dočtete dál
- Jaký problém řeší celý svět?
- Čím se vyznačuje generace Z?
- Jak vypadá dnešní tradiční rodina?
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.