Kopřivnická automobilka Tatra Trucks je v poslední době v centru pozornosti především kvůli sporu akcionářů o její další směřování. To ale rozhodně neznamená, že se dění v Tatře a rozhodování o miliardových investicích do budoucnosti značky zastavilo úplně. Stavba její  nové výrobní haly je o významný krok blíže, ačkoliv je mezi vlastníky stále dusno.

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Co se dočtete dál

  • Jak velká hala bude a jaký bude mít účel.
  • Jak probíhá spor akcionářů.
  • Kdy bude další valná hromada.
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