Na začátku roku se zdálo, že rozjitřená situace v tradičním podniku Tatra spěje ke zdárnému řešení. Firmou téměř dva roky zmítají spory akcionářů. Na jedné straně je nejmovitější tuzemský zbrojař Michal Strnad a jeho skupina CSG, která v podniku drží 65 procent. Na druhé pak strojírenský holding Promet rodiny Materových s 35 procenty. Spory odstartovaly v létě roku 2024 nečekaným odvoláním Denisy Materové, šéfky a dědičky Prometu, z dozorčí rady Tatry.
Michal Strnad a jeho lidé opakovaně veřejně naznačili, že Materovy ve firmě již nechtějí a rádi by je vyplatili. Na začátku roku byly skupiny údajně blízko dohodě. Avšak březnová valná hromada ukázala, že mezi oběma stranami to stále jiskří, a dohoda se opět odložila naneurčito. Podle některých hlasů z trhu tehdy z jednání vycouvala Denisa Materová. Ta nyní po měsících mlčení přidává svůj podrobný pohled a rozkrývá i současnou situaci v tradičním výrobci.
Co se dočtete dál
- Jaké varianty jsou na stole.
- Kterou Materová preferuje.
- A co na to říkají zástupci CSG.
