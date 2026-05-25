Při případném prodeji pardubického výrobce výbušnin Explosia by hrála roli jenom cena. Nyní je na prodej této společnosti vhodná doba, protože až skončí válka, její cena zase půjde dolů. Zatím jde však o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů. V nedělní Partii na CNN Prima News to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). O možném prodeji této firmy hovořil v minulém týdnu premiér Andrej Babiš (ANO). Také podle něj by byla jediným kritériem jenom cena. Oponent ministryně v diskusi, exministr Marina Jurečka (KDU-ČSL), označil prodej mimo jiné za úplný výkřik do tmy.
Jurečka poukazoval na to, že stát si nyní může vzít peníze z firmy a použít je ve státním rozpočtu. Varoval, že může přijít například kupec z Číny nebo Ruska, a zdůrazňoval, že se nyní ukazuje, jak je důležité takového výrobce v tuzemsku mít. Podle Schillerové by stát ale zohlednil bezpečnostní hlediska a ponechal by si ve firmě takzvanou zlatou akcii.
Ministryně současně dodala, že jde zatím pouze o obchodní úvahu bez konkrétních obrysů a vláda o tom zatím nejednala. Stát podle ministryně z Explosie peníze dosud nečerpal. „Ona byla dlouhodobě, řekla bych, ekonomicky nezajímavá,“ poznamenala. „Protože teď je EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) na nejvyšším vrcholu, je o firmu obrovský zájem. Roli by hrála jenom cena, poznamenala. „Je to nějaká obchodní úvaha, jestli tomu někdo rozumí, tak je to Andrej Babiš,“ dodala Schillerová.
S prodejem Explosie by souhlasil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Nedomnívá se, že je to pro stát strategická firma. Prodej nepovažuje ani za bezpečnostní riziko pro Českou republiku. „Skutečně záleží na podmínkách a ceně,“ uvedl v Nedělní debatě České televize. I Šťastný si myslí, že je nyní cena kvůli válce na Ukrajině výhodná. „Jestli ji někdy prodat, tak teď,“ prohlásil.
Podle Babišova vyjádření z minulého týdne projevila zájem o českého výrobce výbušnin Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
