Nejbohatší český podnikatel a většinový majitel zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad může být spokojený. „Rok 2025 byl pro nás zlomový a jedeme dál,“ začínal setkání s novináři v sídle skupiny CSG, kde osobně komentoval hospodářské výsledky za loňský rok. Jeho zbrojní holding, který se od letošního roku obchoduje na akciové burze Euronext Amsterdam, dosáhl opět rekordních ekonomických výsledků.
Čistý zisk loni meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur, tedy asi 21,3 miliardy korun. Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur, což je 163,8 miliardy korun. Podle Strnada to bylo díky silné poptávce po obranných systémech a integraci společnosti The Kinetic Group.
Loňské tržby táhly zejména evropské trhy. Ze zemí v rámci NATO pocházelo přibližně 65 procent jejích loňských tržeb. Nákupy určené pro ukrajinský konečný trh, které hradil jiný stát nebo subjekt, se na tržbách podílely 27 procenty. Zákazníci z obranného sektoru tvořili 80 procent tržeb, civilní trhy 16 procent a průmyslová odvětví mimo obranu čtyři procenta.
Růst tržeb překonal původní odhad 6,4 miliardy korun, který byl zveřejněn při vstupu na burzu. Za růstem byla především silná poptávka ve všech hlavních produktových řadách, zejména po středorážové a velkorážové munici, což podle firmy odráží jak napjatou geopolitickou situaci, tak i rozšířené výrobní a dodací kapacity skupiny.
Navíc další příležitosti se podle Strnada otevírají v souvislosti s válkou na Blízkém východě, kde se pod palbou íránských střel a dronů ocitla řada zemí Perského zálivu, kde má Strnad své dlouholeté obchodní vztahy.
„Máme historicky své zákazníky v Kataru, Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii i Ázerbájdžánu, takže určitě nyní vidíme zvýšenou poptávku po posilování tamních armád, zejména v oblasti protivzdušné obrany,“ uvedl Strnad s tím, že Blízký východ otevírá příležitosti hlavně pro novou divizi CSG, kterou označuje jako Advanced Systems, tedy pokročilé systémy, zejména turbomotory, protiletecké střely a protidronové systémy.
„Každý den nám kvůli tomu někdo volá. Zatím se to ještě v tržbách neprojevuje, ale dá se předpokládat, že bude,“ uvedl miliardář.
Tato divize by tak měla i díky nové poptávce vyrůst organickým způsobem do pár let na tržby ve stovkách milionů eur. Další cestou růstu jsou pak další akvizice, které skupina podle Strnada připravuje. Často v partnerství s dalšími evropskými hráči.
Celkový objem rozpracovaných zakázek meziročně stoupl o 36 procent na 15 miliard eur (366,8 miliardy korun) a objem připravovaných zakázek činí 27 miliard eur (660,1 miliardy korun). Největší podíl na celkovém objemu rozpracovaných zakázek skupiny měl segment výroby munice následovaný segmentem pozemních systémů. Pokročilé technologie zatím tvoří zhruba procento rozpracovaných zakázek skupiny.
Strnad se poprvé vyjádřil také ke kauze minoritního akcionáře ve významném subholdingu CSG Land Systems Petra Kratochvíla. Ten se podle zjištění Seznam Zpráv dožaduje odkupu svého podílu, a to za cenu kolem 35 miliard korun.
„Vůbec se nemohu vyjadřovat adresně k našim minoritním akcionářům. Jsme vázáni mlčenlivostí. Ale mohu říci, že jsme obdrželi žádost jednoho z nich na odkup. Jeho žádost nyní zpracováváme a ve věci se budeme držet striktně uzavřených smluvních dohod,“ uvedl Strnad.
„Každopádně odmítám, že bychom něco cíleně zamlčovali. Před vstupem na burzu jsme důsledně dodržovali veškerou informační povinnost, a to ve spolupráci s největšími právními kancelářemi v Evropě,“ dodal.
CSG vstoupila letos v lednu na hlavní trh burzy v Amsterdamu a neregulovaný trh pražské burzy. CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (podle aktuálního kurzu 92,9 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (611,3 miliardy korun). Primární veřejná nabídka patřila k největším v Evropě a podle burzy šlo o největší IPO obranné firmy na světě. Skupina se tak zařadila mezi nejhodnotnější české firmy.
Od 23. ledna se však cena akcie CSG značně propadla. Aktuálně je 20 procent pod cenou po prvním dni obchodování. Přispěl k tomu i výrazný pokles po oznámení výsledků firmy. Ve čtvrtek akcie ztratila více než deset procent. Někteří zahraniční analytici mají smíšené pocity zejména z tržeb v oblasti malorážní munice pro civilní sektor, kde čekali víc.
Podle analytika Pavla Rysky z J&T Banky byly ale prezentované výsledky solidní a čtvrteční pokles ceny akcií neodpovídá jejich vyznění. Pokles pak přičítá dvěma hlavním důvodům. „Celý sektor evropských zbrojařů je již od konce února v korekci a některé firmy srovnatelné s CSG dále klesají. Někteří větší investoři prodávají celá portfolia napříč Evropou. Druhým důvodem je z mého pohledu realizace zisků částí investorů, kteří akcie získali v IPO. Zvláště, když po zveřejnění čísel za rok 2025 již nemají před sebou významné korporátní události týkající se CSG v brzké budoucnosti,“ myslí si Ryska.
Pro letošní rok firma očekává další růst, a to i díky navýšeným rozpočtům na obranu a rekordnímu objemu rozpracovaných zakázek. Tržby by se měly pohybovat mezi 7,4 a 7,6 miliardy eur při zachování provozní marže kolem 24 až 25 procent.
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí.
