Páteční úspěšný vstup zbrojařské skupiny Czechoslovak Group na amsterdamskou burzu sledovali nejen investoři, ale i majitelé firem, které by mohly cestu CSG následovat – ať už na pražský nebo jiný evropský akciový trh.
Možná už letos vstoupí na burzu loterijní skupina Allwyn miliardáře Karla Komárka. Patří do ní i česká Sazka, která se minulý týden přejmenovala podle své mateřské společnosti. Je pravděpodobné, že Allwyn upíše své akcie v Londýně, ve Velké Británii má totiž domov její nejznámější loterie v portfoliu. Komárek se o vstup na burzu pokoušel už v roce 2022, ovšem kvůli nepříznivým podmínkám na trhu jej zastavil.
Co se dočtete dál
- Jaké české firmy vidí IPO jako možnost v nejbližších letech.
- Jaké další o něm do budoucna také uvažují.
- Kteří majitelé to naopak vylučují.
- Jak jsou na tom státní firmy a co říká vicepremiér Karel Havlíček.
