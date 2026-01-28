Páteční úspěšný vstup zbrojařské skupiny Czechoslovak Group na amsterdamskou burzu sledovali nejen investoři, ale i majitelé firem, které by mohly cestu CSG následovat – ať už na pražský nebo jiný evropský akciový trh.

Možná už letos vstoupí na burzu loterijní skupina Allwyn miliardáře Karla Komárka. Patří do ní i česká Sazka, která se minulý týden přejmenovala podle své mateřské společnosti. Je pravděpodobné, že Allwyn upíše své akcie v Londýně, ve Velké Británii má totiž domov její nejznámější loterie v portfoliu. Komárek se o vstup na burzu pokoušel už v roce 2022, ovšem kvůli nepříznivým podmínkám na trhu jej zastavil.

