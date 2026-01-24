Vstup zbrojovky CSG na amsterdamskou burzu je bezesporu jedním velkým úspěchem českého byznysu. Drobní investoři jej ovšem nejspíš sledovali i s malou příchutí hořkosti, protože nedostali příležitost účastnit se primárního úpisu, a firma tak zatím nechala vydělat hlavně institucionální hráče. Nyní s utichnutím pátečního ruchu na burzovním parketu a uklidněním nervů z padajících brokerských aplikací je chvíle, aby si investoři promysleli, jestli byl a je opravdu dobrý nápad prodat třeba akcie ČEZ, vybrat zisk a koupit za něj CSG.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je po pátku CSG naceněné, jaká by mohla být dividenda a jestli patří do portfolia.
  • Jak to bylo s propadem akcií ČEZ v souvilosti s CSG.
  • Kteří brokeři už akcie CSG nabízí ke koupi, a kteří je teprve chystají.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.