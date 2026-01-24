Vstup zbrojovky CSG na amsterdamskou burzu je bezesporu jedním velkým úspěchem českého byznysu. Drobní investoři jej ovšem nejspíš sledovali i s malou příchutí hořkosti, protože nedostali příležitost účastnit se primárního úpisu, a firma tak zatím nechala vydělat hlavně institucionální hráče. Nyní s utichnutím pátečního ruchu na burzovním parketu a uklidněním nervů z padajících brokerských aplikací je chvíle, aby si investoři promysleli, jestli byl a je opravdu dobrý nápad prodat třeba akcie ČEZ, vybrat zisk a koupit za něj CSG.
Co se dočtete dál
- Jak je po pátku CSG naceněné, jaká by mohla být dividenda a jestli patří do portfolia.
- Jak to bylo s propadem akcií ČEZ v souvilosti s CSG.
- Kteří brokeři už akcie CSG nabízí ke koupi, a kteří je teprve chystají.
