Povedený vstup na burzu zbrojařů Czechoslovak Group v Amsterdamu vyvolal nadšení, ale také drobnou pachuť. Řada investorů z Česka mohla jen přihlížet, protože se k akciím CSG během primárního úpisu nedostala. Podle šéfa investiční skupiny Wood & Company Vladimíra Jaroše se teprve ukáže, jestli bylo rozhodnutí CSG správné. „My jsme radili, aby více zapojili domácí trh. Leží tu obrovské množství nevyužitých peněz,“ tvrdí Jaroš.
Podle něj může být příběh CSG dobrý budíček pro další české miliardáře. Ti se teď v žebříčcích dívají s velkým odstupem na záda Michalu Strnadovi, který se stal díky burze nejbohatším Čechem. „Někteří z nich rádi říkají vtip, že když se na základní škole bralo dělení, tak zrovna chyběli. Dělení se s kapitálovým trhem o zisky je ale může vystřelit do úplně jiných dimenzí,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN.
Co se dočtete dál
- Proč může být IPO CSG budíčkem pro české miliardáře a jak to souvisí s Petrem Kellnerem.
- Objeví se kvůli úspěchu CSG na burze nové firmy?
- Proč může zestátnění ČEZ pomoci kapitálovému trhu v Česku.
