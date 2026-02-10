Jestli něco Čechy v investicích spojuje, je to jejich láska k dividendám. Nakonec jedním z důvodů enormního zájmu o akcie zbrojařské skupiny CSG byla vidina budoucí dividendy. V čem jsou čeští investoři v poslední době také téměř zajedno, je přesvědčení, že se svět mění a je čím dál méně předvídatelný. O to více stabilní dividendové investice lákají. Prošli jsme proto tisíce akcií obchodovaných na burzách celého světa, oslovili zkušené dividendové portfolio manažery a zjistili, jak se robustní portfolio staví.
Co se dočtete dál
- Které země nabízejí nejzajímavější dividendové akcie a proč mají místo v portfoliu.
- Co nakupují portfolio manažeři, kteří se zaměřují na výběr dividendových akcií.
- Vyzkoušejte si na kalkulačce sestavit z výběru dividendových akcií vlastní portfolio.
