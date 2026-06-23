Bez osobní účasti hlavních aktérů proběhla v úterý valná hromada známého výrobce nákladních vozů Tatra Trucks. V prvním patře kopřivnického areálu se neukázali ani Michal Strnad, vládce zbrojně-průmyslové skupiny CSG a jeden z nejbohatších Čechů, ani Denisa Materová, šéfka a spolumajitelka výrobního holdingu Promet.

Tedy hlavy dvou akcionářů slavné kopřivnické automobilky, v níž CSG drží většinový podíl 65 procent a Promet zbylých 35 procent. Akcionáře tak zastupovali na jednání zejména jejich advokáti, v případě CSG pak tým reprezentoval také David Chour, Strnadova pravá ruka a provozní šéf CSG.

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Co se dočtete dál

  • Jak probíhala valná hromada Tatry.
  • U jakých bodů se nejvíce jiskřilo.
  • Proč se oba akcionáři neshodnou.
  • Jaký může být další vývoj ve firmě.
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