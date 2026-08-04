Okamžitě slezte dolů a zůstaňte tam. Hybaj! Zeleně oděný voják mává na šest hubených Maročanů na zalesněnému svahu. Skupinka chviličku váhá a pak se neochotně vrací dolů k moři. Hned nato se ale spustí obrovský povyk. „Táhněte! Odvezte je pryč! Přece je tu nenecháte, máme doma dcery!“ gestikuluje žena, která scénu zahlédla z okna svého domu. Voják proto nakonec volá posily a začíná Maročany honit. Pustí se za nimi několik ozbrojenců.
Scéna z pondělního dopoledne ukazuje, jaká nálada panuje ve španělském autonomním osmdesátitisícovém městě Ceuta, které leží na severoafrickém pobřeží. Hraniční město v těchto dnech čelí masovému přílivu tisíců migrantů z Maroka. Tento exodus sice ozbrojené složky zastavily, na území města ale řada z nich stále zůstává. Skrývají se v křoviscích na skalnatém pobřeží a doufají, že se dostanou do místního dočasného zadržovacího centra pro imigranty (CETI). Tam už jich přijali více než tisícovku, jde hlavně o migranty ze subsaharské Afriky. Další jsou na pořadníku.
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