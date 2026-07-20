Jedna z posledních levicových vlád v Latinské Americe už nechce se založenýma rukama přihlížet tomu, jak při zátazích proti migrantům ve Spojených státech umírají lidé. Chce proto podat žalobu k soudu proti americkému Úřadu pro migraci a cla (ICE), a to pro možné zneužívání jeho pravomocí.

Příslovečnou poslední kapkou, která přinutila mexickou vládu jednat, byla smrt Lorenza Salgada Arauja v texaském Houstonu. Dvaapadesátiletý muž, který v USA bez papírů žil tři desetiletí, zemřel s kulkou v břichu poté, co se agenti ICE pokoušeli zastavit jeho auto. V tom jel společně s dalšími třemi nelegály jako každý den pracovat na stavbu.

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