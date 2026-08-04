V Česku je řada prakticky neznámých firem, které jsou světovou špičkou ve svém oboru a vykazují velmi zajímavé tržby i zisky. Jedna taková sídlí v Brně, v kancelářích areálu Nová Zbrojovka. Z jedné strany se její zaměstnanci dívají na židenické nádraží, z druhé mají výhled na Špilberk.
Společnost Idea StatiCa vyvíjí software pro výpočty stavebních konstrukcí se zaměřením na statiku konstrukčních detailů. Řeší klíčové otázky jako bezpečnost, nosnost, optimalizaci použitého materiálu, ale také soulad s legislativou nebo rychlost výstavby. Vlajkovou lodí je software pro návrh ocelových styčníků, což je kritické místo každé ocelové konstrukce, kde se spojuje více prvků.
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