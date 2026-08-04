V Česku je řada prakticky neznámých firem, které jsou světovou špičkou ve svém oboru a vykazují velmi zajímavé tržby i zisky. Jedna taková sídlí v Brně, v kancelářích areálu Nová Zbrojovka. Z jedné strany se její zaměstnanci dívají na židenické nádraží, z druhé mají výhled na Špilberk.

Společnost Idea StatiCa vyvíjí software pro výpočty stavebních konstrukcí se zaměřením na statiku konstrukčních detailů. Řeší klíčové otázky jako bezpečnost, nosnost, optimalizaci použitého materiálu, ale také soulad s legislativou nebo rychlost výstavby. Vlajkovou lodí je software pro návrh ocelových styčníků, což je kritické místo každé ocelové konstrukce, kde se spojuje více prvků.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.