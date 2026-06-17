Obří investice do vývoje technologií na bázi umělé inteligence přinášejí i obavy z jejich návratnosti. Stále častěji se tak hovoří o AI bublině, která dřív nebo později praskne. Podle Borise Georgieva, ředitele Google Cloud pro střední a východní Evropu, už ale trh – alespoň v oblasti cloudových technologií – má tuto fázi pochybností za sebou. „Za letošní první čtvrtletí jsme vykázali meziroční nárůst tržeb o 63 procent. Toto číslo dokazuje, že firmy AI reálně nasazují a jsou ochotné za ni platit. Objem nevyřízených objednávek přitom nadále roste. Vidíme tedy pravý opak toho, čeho se lidé obávali. AI je motorem růstu, který dále zrychluje.“
V rozhovoru pro HN Georgiev také vysvětluje, jak se Google snaží eliminovat halucinování AI ve firemním prostředí, proč jsou české podniky v jejím nasazování v regionálním srovnání napřed anebo jak na cloudový byznys dopadá aktuální hardwarový „hladomor“. Nastupující revoluce podle něj nepovede k masovému propouštění, ale k razantní proměně samotné podstaty práce – kooperace lidí a AI agentů v jednom týmu se stane novým standardem.
AI je dnes všudypřítomná, ale v některých případech je stále těžké odlišit skutečný technologický zlom od dočasného trendu. Kdy jste si vy osobně uvědomil, že současná vlna generativní AI není jen dalším „chatbotem“, ale technologií, která trvale změní základy byznysu?
Přesně před deseti lety vystoupil Sundar Pichai na pódiu Google I/O a prohlásil, že Google je nyní společností zaměřenou primárně na AI. My jsme umělou inteligenci a strojové učení používali roky uvnitř našich produktů, jako je Gmail, Mapy nebo YouTube, ale tehdy to byl spíše jakýsi neviditelný motor. Ten skutečný zlom přišel s nástupem generativní AI. I přes počáteční halucinace bylo okamžitě jasné, že interakce mezi člověkem a strojem se posunula na úplně novou úroveň. Dnes už jsme v další fázi – od chatbotů jsme se posunuli k tomu, co nazýváme agentic enterprise (agentní podnik). Už se nedíváme jen na okénko, které nám odpovídá, ale na agenty, kteří vykonávají úkoly, dohlížejí na jiné agenty, opravují je a vzdělávají. Jde o transformaci, která mění způsob, jakým firmy fungují. Tuto revoluci bych přirovnal k příchodu osobních počítačů.
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- Co znamená koncept „agentního podniku“ v praxi.
- Jak si vede český trh v přechodu do cloudu ve srovnání s regionem CEE.
- Zdali bude Google podobně jako další big tech firmy muset kvůli masivním investicím do AI propouštět.
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