Masivní investice technologických gigantů do infrastruktury pro umělou inteligenci vyvolaly na trhu s IT hardwarem zemětřesení. Nedostatek některých klíčových komponent – způsobený právě extrémní poptávkou ze strany big techu – vyhnal ceny paměťových karet či disků o stovky procent výše. Situace se promítá do nákladů firem na pořízení vlastního hardwaru a začíná ovlivňovat i další navázané oblasti, třeba cenotvorbu globálních cloudových služeb.
Aktuální dění na trhu není způsobeno dočasným výpadkem logistiky nebo přerušením dodavatelských řetězců jako v období pandemie covidu-19. Hlavním hybatelem je masivní poptávka Googlu, Microsoftu, Mety či Amazonu. Tyto společnosti si pro výstavbu svých datových center pro AI, zarezervovaly výrobní kapacity hlavních komponent na mnoho měsíců dopředu.
Co se dočtete dál
- Co konkrétně stojí za cenovými šoky.
- O kolik zdraží cloudové služby velkých dodavatelů.
- Jak se nedostatek IT komponent propisuje do horšího kyberzabezpečení firem.
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