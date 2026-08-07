Před sedmnácti lety jsem na tomto místě psal o tom, jak jsme se jako studenti dělili na ekonomy „tvrdé“, kteří hovořili zejména matematicky, a „měkké“, kteří se věnovali skutečnému světu a jeho dějinám, filozofii, hospodářské politice atd. Tvrdost se tehdy měřila množstvím rovnic a až sterilní exaktností a (strojovým) bytím mimo lidské dobro a zlo. Jinými slovy, čím méně bylo textu „lidsky“ rozumět, tím lépe. Ekonom se pomalu měnil z člověka, který přemýšlí o hospodaření společnosti, v údržbáře matematického modelu.
Dnes se ona stará hádka vrací v nové, téměř komické podobě. Model už totiž nepotřebuje obsluhu. Umělá inteligence dovede počítat, psát, shrnovat, překládat a za vhodného pobídnutí také velmi přesvědčivě předstírat porozumění. To, co jsme dlouho vydávali za vrchol intelektuální práce, se náhle ukazuje jako její mechanická část. Stroj „ožil“ a modelovat si dnes může 24/7. Libo model? Je jich tucet a v libovolné akademické a matematické podobě.
Co se dočtete dál
- Jak umělá inteligence mění roli ekonomů?
- Jak mění povahu celé ekonomie?
- Jak se změní smysl práce?
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