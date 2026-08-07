Injekce si běžní lidé sami píchají jen velmi neradi. Podle průzkumů má k takové formě užívání léků averzi sedm z deseti amerických pacientů. Vedle psychologických zábran je důvodem i dopad na každodenní život. Stejně tak je pro masový trh problémem přísný režim spojený s medikací.
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Stamiliony lidí, kteří chtějí zhubnout za pomoci léků, proto hledají prášek, který jim nabídne účinek přípravků jako Wegovy nebo Mounjaro, ale nebude od nich chtít nic víc než to, aby ho spolkli. Americký farmaceutický kolos Eli Lilly takový „svatý grál pro tlouštíky“ má — a s pomocí Trumpovy administrativy výrazně utíká svému evropskému konkurentovi a průkopníkovi oboru, společnosti Novo Nordisk.
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