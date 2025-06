Přerůst svou konkurenci nemusí být zas tak složité, nicméně přerůst vlastní zemi je jiná kapitola. I tak se dá definovat příběh dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk. Ta především díky svým lékům Ozempic (primárně na diabetes) a Wegovy (na obezitu) dokázala přerůst ekonomiku vlastní země, vyjádřenou ukazatelem HDP.

Dánská ekonomika v roce 2023 dosáhla výše 407 miliard dolarů, přičemž tržní kapitalizace Novo Nordisku v tu dobu činila kolem 418 miliard dolarů a na svém vrcholu v roce 2024 dosáhla až 657 miliard dolarů, tedy přibližně 1,5krát převyšovala HDP Dánska v daném roce.

Jedná se o jeden z mála příkladů, neboť ačkoliv jsou na světových burzách společnosti co do tržní kapitalizace větší, jsou zpravidla v zemích, které je svojí ekonomikou násobně převyšují (například Spojené státy, Francie či Německo). Jiným příkladem by však mohla být Saúdská Arábie a společnost Saudi Aramco.

Růst Novo Nordisku v roce 2023 představoval přibližně polovinu růstu dánské ekonomiky, přičemž jen hodnota exportu farmaceutických produktů činila přibližně 6,7 procenta z celkového HDP. To jsou hodnoty, které mohou zůstat pozitivní pouze za předpokladu, že daná společnost udrží svůj růst i v nadcházejícím období. Problém se tak nachází ve výrazné závislosti růstu ekonomiky na jedné společnosti a její hospodářské výkonnosti.

Bohužel od poloviny minulého roku se Novo Nordisk začal potýkat s několika klíčovými problémy. Jedním z nich bylo zvýšení konkurence v rámci léčby obezity. Především hlavní americký konkurent Eli Lilly se svými léky do jisté míry překonal účinnost produktů dánské společnosti. Dalším byl takzvaný status nedostatku na americkém trhu, který umožnil konkurenci prodávat alternativy léků na obezitu navzdory patentové ochraně.

Spolu s dalšími problémy vyústila situace Novo Nordisku ke snížení výhledu na růst celoročních tržeb o tři procentní body na 17 procent v roce 2025. Celé se to dostalo do bodu, kdy Dánsko v návaznosti snížilo očekávaný růst HDP v současném roce ze tří na 2,6 procenta, tedy přesně o tolik procent, o kolik tu udělal Novo Nordisk. To tak podtrhuje vliv jedné společnosti na růst ekonomiky státu a riziko s tím spojené.