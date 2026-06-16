Léky na hubnutí užívají desítky milionů lidí po celém světě, první státy už je začaly svým občanům i proplácet a další to plánují. Při úbytku váhy však nemizí z těla jen tuk, ale také svalová hmota, což může způsobovat zdravotní komplikace. Lékaři proto vždy pacientům doporučují, aby k léčbě brali zároveň protein. Jenže miliony nových konzumentů se najednou na trhu projevily. Zvýšená poptávka způsobuje nedostatek syrovátkového proteinu a žene ceny vzhůru. V létě se navíc situace zřejmě ještě zhorší.

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Co se dočtete dál

  • Proč se výroba syrovátkového proteinu nedá rychle navýšit.
  • Jak léto ovlivňuje produkci syrovátky.
  • Jak se budou dál ceny vyvíjet.
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