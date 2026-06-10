Lotyšský tisk případ líčí jako obří podvod, do kterého se zapojili čeští podnikatelé ze skupiny miliardáře Tomáše Krska. Česká firma Black Duck Invest, za níž Krsek stál, zase tvrdí, že ona sama byla podvedena, a trvá na dokončení takřka miliardové transakce.
A tak zatímco před trestním soudem v Rize stojí s obžalobou pět lidí včetně tehdejšího Krskova spolupracovníka a majitele brněnské Zbrojovky Vojtěcha Kačeny, u českého obchodního soudu zase Black Duck Invest usiluje o vydání balíku 42 procent akcií farmaceutické společnosti Olpha (dříve pod jménem Olainfarm). U Městského soudu v Praze ale v úterý firma neuspěla.
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- Co se stalo v noci z 26. na 27. dubna 2021, že to vedlo k dnešnímu sporu.
- Jaké byly argumenty obou stran.
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