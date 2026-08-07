Uzavření Hormuzského průlivu dlouhodobě patřilo mezi největší rizika pro světovou ekonomiku. Přesto po pěti měsících, kdy byl průliv střídavě uzavřen, částečně průjezdný a znovu uzavřen, zůstává globální hospodářství překvapivě odolné. Potvrzují to i silná data o růstu HDP za druhý kvartál. Stejně překvapivý je vývoj na ropném trhu: cena ropy se blíží 80 dolarům za barel. Jak je to možné?
Část analytiků tvrdí, že trh situaci podceňuje a počítá s rychlým urovnáním krize. Jenže po pěti měsících už nelze argumentovat tím, že finanční trhy jednoduše zaostávají za realitou. Ve skutečnosti totiž fyzický trh s ropou zůstává relativně dobře zásobený. Krátce v červnu byla nabídka dokonce vyšší, než odpovídalo poptávce. Ukazuje se tak, že finanční trhy odhadly situaci přesněji, než se původně zdálo. Mýlili se spíše komentátoři i širší veřejnost, kteří očekávali mnohem citelnější dopady na dodávky ropy.
Trh zatím stabilizuje kombinace několika faktorů. Část přepravy byla přesměrována mimo Hormuzský průliv, část tankerů průlivem proplouvá mimo běžné sledovací systémy. Svou roli sehrálo také čerpání strategických i komerčních zásob. Nejvýznamnějším faktorem se ale ukázalo omezení čínského dovozu ropy, které snížilo tlak na globální poptávku.
Proč může i levná ropa znamenat drahé pohonné hmoty a jak je to se stavem zásob
Otázkou zůstává, jak dlouho může tento stav vydržet. Některá opatření mohou trvat v klidu nadále – například využívání alternativních přepravních tras nebo takzvaná „temná“ přeprava ropy. Jiná jsou ze své podstaty pouze dočasná, zejména uvolňování strategických rezerv. Největší neznámou je vývoj čínského dovozu. Nikdo dnes nedokáže spolehlivě odhadnout, jak dlouho může dovoz ropy do Číny zůstávat utlumený. Je možné, že to bude opravdu dlouho.
Současné ceny kolem 80 dolarů za barel proto nelze označit za iracionální. Odrážejí skutečnost, že nabídka a poptávka jsou v této chvíli přibližně v rovnováze. Pokud by se však konflikt na Blízkém východě protáhl natolik, že by dosavadní způsoby zmírňování jeho dopadů přestaly fungovat, ceny ropy by musely výrazně vzrůst.
Trh však zohledňuje ještě jeden faktor. Investoři předpokládají, že pokud by cena ropy vystoupala ke 120 dolarům za barel nebo ještě výše, americký prezident Donald Trump by s vysokou pravděpodobností zmírnil svou dosavadní politiku. Tím pádem trh nemůže zohlednit tuto eventualitu v současné ceně.
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