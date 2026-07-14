Trhy definitivně vzaly na vědomí, že se konflikt mezi USA a Íránem opět dostal do horké fáze. Nejviditelnějším projevem bojů, který ovlivňuje světový trh s ropou a zkapalněným plynem (LNG), jsou útoky na tankery. Jen v pondělí byly zasaženy tankery Mombasa a Al Bahiyah plující pod vlajkou Spojených arabských emirátů.
Hormuz, jenž je klíčovou trasou pro přepravu ropy a ropných produktů, je tak po několika týdnech příměří znovu zablokovaný. Íránské revoluční gardy vyhlásily, že úžinu opět uzavírají. Naopak americká US Navy od úterní 22. hodiny středoevropského času znovu zahájí blokádu íránských přístavů.
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