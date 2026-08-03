Vysoké ceny a regionální válka. To jsou zřejmě hlavní důvody, proč letos pomalu, ale přesto klesá počet turistů mířících do Turecka. Země, která si stále udržuje pozici čtvrtého nejnavštěvovanějšího státu světa, začíná být pro spořivější turisty drahá.
Sedím v restauraci na malém náměstí městečka Pamukkale. Sotva několik set metrů odtud se nachází světoznámá atrakce zapsaná na seznam UNESCO: svahy tu doběla barví travertin, usazený vápenec, který na dálku vytváří iluzi zimního střediska. Jenže kolem je nefalšované turecké horko a vše je tu připravené pro turisty, kteří ale chybí. Je pozdní odpoledne a já jsem v restauraci sám. Zvykám si. V baru za rohem jsem byl večer předtím rovněž jediným návštěvníkem, než mě doplnil evropský pár.
Co se dočtete dál
- Co způsobuje úbytek turistů v Turecku.
- Jak cestovní ruch ovlivňuje válka s Íránem.
- Proč roste počet „jednodenních“ návštěvníků slavných památek.
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