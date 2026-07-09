Obchodníci s ropou a plynem stejně jako analytici řeší, jak vážná je nejnovější eskalace napětí mezi USA a Íránem v Hormuzském průlivu. Zhruba 30 kilometrů širokou úžinou začaly po začátku 60denního příměří v polovině června znovu jezdit supertankery s ropou a lodě naplněné zkapalněným plynem (LNG). Teď ale provoz v úžině prakticky přestal.
Středeční útok Íránu na tři velké obchodní lodě, následné dvě vlny útoků americké armády na téměř 170 cílů v Íránu a íránská odveta zahrnující Bahrajn, Katar a Kuvajt nutí všechny hráče kalkulovat s možností, že se Hormuz vrátí do horké fáze konfliktu. Američané rovněž po 15 dnech zrušili dočasnou výjimku ze sankcí, jež Teheránu umožňovala vrátit íránskou ropu na světový trh.
Ceny ropy se tak opět přiblížily k 80 dolarům za barel. Pořád ale ještě nejsou blízko 95 dolarům jako před podpisem příměří.
Co se dočtete dál
- Kde je hlavní důvod nynějšího konfliktu mezi USA a Íránem.
- Jaká jsou vyjádření klíčových hráčů.
- Jaká je cena ropy a jak ji vidí analytici.
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