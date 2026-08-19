České dráhy zatím marně hledají kupce pro zhruba čtyři desítky lokomotiv, které se na jaře rozhodly vyřadit, když v mezinárodní dopravě vsadily na stroje Vectron od Siemensu. Zatím se neprodaly ani lokomotivy řady 1216, které jsou teprve někde uprostřed minimální plánované životnosti a mají velmi podobné parametry jako Vectrony. 

Dosavadní výsledky výprodeje také ukazují na jednu důležitou věc: jak moc ovlivňuje trh s lokomotivami povinné zavadění zabezpečovače ETCS (jednotný evropský systém zajišťující bezpečný provoz vlaků). Ani o stroje, které ho mají, totiž bitka není – pokud nejde o jeho nejnovější verzi.

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Co se dočtete dál

  • Proč ani ETCS nezaručuje vyšší cenu.
  • Kolik stojí jeho údržba.
  • A co bude dál s řadami 380 a 151.

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