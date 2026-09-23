Byl to jeden z rutinních tendrů, které obvykle nepřitahují velkou pozornost. Ministerstvo dopravy hledalo dopravce, který bude od prosince 2027 provozovat rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Jenže na rozbouřeném trhu s dotovanými vlaky po zakázce skočil RegioJet Radima Jančury, nabídl menší cenu než České dráhy a teď směřuje s velkou pravděpodobností k úplnému vítězství.
HN mluvily s několika zdroji obeznámenými s celou zakázkou a ty se shodují: vedení ČD účast RegioJetu zaskočila. V podmínkách zakázky totiž byla jedna, která se soukromým dopravcům obzvlášť těžko plní – požadavek výkonných dieselových lokomotiv se zabezpečovačem ETCS (jednotný evropský bezpečnostní systém pro vlaky), které obstarají zbytek trasy z Hradce do Trutnova, na níž není trolejové vedení.
Z velkých tuzemských dopravců mají stroje s ETCS v podstatě jen České dráhy. Jenže je nabídl i RegioJet, který nic takového nevlastní. Byl i levnější, po státu chtěl zhruba 70 korun za kilometr, České dráhy chtěly za kilometr stovku.
A na ředitelství Českých drah si začali lámat hlavu, kdo mohl potřebné lokomotivy dodat.
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- Kdo dodá RegioJetu potřebné lokomotivy.
- Tlačí teď na něj České dráhy.
- A kde může zakázka ještě ztroskotat.