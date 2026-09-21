Teslu, která sama dokáže projet Česko, si po měsících posuzování může od pondělí 21. září koupit v podstatě každý. Americká automobilka dostala od ministerstva dopravy schválení svého systému FSD Supervised, tedy plně autonomního řízení pod dohledem. V Evropě je Česká republika sedmou zemí, kde auto s tímto systémem může legálně jezdit.
Prvním trhem, kde bylo FSD Supervised schváleno, se stalo v dubnu letošního roku Nizozemsko. Právě prozatímní souhlas úřadu pro vozidla (RDW) uznalo i české ministerstvo dopravy, a na jeho základě tak budou moci auta s tímto systémem jezdit po tuzemských silnicích.
Co se dočtete dál
- Na kolik vyjde měsíční předplatné autonomního vozu.
- Jak se auto chová v provozu.
- Jak systém funguje.