Teslu, která sama dokáže projet Česko, si po měsících posuzování může od pondělí 21. září koupit v podstatě každý. Americká automobilka dostala od ministerstva dopravy schválení svého systému FSD Supervised, tedy plně autonomního řízení pod dohledem. V Evropě je Česká republika sedmou zemí, kde auto s tímto systémem může legálně jezdit.

Prvním trhem, kde bylo FSD Supervised schváleno, se stalo v dubnu letošního roku Nizozemsko. Právě prozatímní souhlas úřadu pro vozidla (RDW) uznalo i české ministerstvo dopravy, a na jeho základě tak budou moci auta s tímto systémem jezdit po tuzemských silnicích.

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Co se dočtete dál

  • Na kolik vyjde měsíční předplatné autonomního vozu.
  • Jak se auto chová v provozu.
  • Jak systém funguje.

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