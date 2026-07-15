Když Německo letos spustilo dotace na elektromobily, očekávání tamních automobilek byla veliká. Především hlavní a stejnojmenná značka koncernu Volkswagen věřila, že díky tomu o něco více nakopne prodeje svých elektroaut na domácím trhu. Nestalo se. Zájem mezi lidmi není ani o auta dalších automobilek z hlavního tria, tedy BMW nebo Mercedes-Benz. Vláda zatím dotuje lidem především nákupy zahraničních značek a v politice už kvůli tomu začíná být horko.

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Co se dočtete dál

  • O jaké značky je zájem.
  • Proč dotace zatím tolik nefungují.
  • Jak je na tom Škoda Auto.
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