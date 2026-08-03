Jen když to trochu jde, je Kvido Štěpánek ve výrobě mezi prvními. Ve své firmě Isolit-Bravo má stále svůj ponk s nářadím. „Snažím se tu být každé ráno aspoň na hodinu a montovat nebo svařovat. Prostě vyrábět. Cítíte pak s fabrikou úplně jinak, než když jen jako šéf rádoby důležitě procházíte kolem ostatních,“ říká osmašedesátiletý podnikatel v továrně v Jablonném nad Orlicí. Jeho firma je především dodavatelem plastových dílů a forem pro autoprůmysl. Tržby Isolitu jsou na „motoru české ekonomiky“ stále závislé, nyní zhruba ze 70 procent. Z oboru je přitom slyšet, že onen motor se pomalu zadrhává. Především kvůli propojení s tím německým, který kucká ještě víc.
Štěpánek, který podle magazínu Forbes patří mezi sto nejbohatších Čechů, to dobře ví a snaží se závislost svojí firmy na zakázkách z autolandu postupně zmenšit. A je to vidět právě na jeho ponku. Leží na něm malé terénní kolo s robustní vidlicí. Takové v autoprůmyslu těžko najde uplatnění. Štěpánek se ale s firmou snaží prorazit do obranného průmyslu, konkrétně s autonomními pozemními drony. Jak sám říká, „drony vypiplali“ a v září se s nimi chystá na veletrh, kde bude bojovat o zakázky pro německý bundeswehr.
Úpadek německých automobilek se začal propisovat i do našeho autolandu. To nejhorší teprve přichází, Česko má ale řadu výhod
„Cítím, že v automobilové divizi není ta zářná budoucnost. Ať si říká, kdo chce, co chce. Že v něm někdo udělá díru do světa? To jsou kecy,“ popisuje v rozhovoru s HN svým klasickým stylem Štěpánek. Sám řízení této divize a vyjednávání o zakázkách předal svým manažerům, věnuje se jiným projektům. Těm, které podle něj dávají smysl a můžou přinést nové zakázky a vyšší zisky. Díky pozemním dronům nebo třeba vlastnímu vynálezu motúčku, pracovnímu kolečku s elektromotorem, ho podnikání prý stále baví. A do důchodu se rozhodně nechystá.
Jak se Isolitu v poslední době dýchá?
Co se dočtete dál
- Co je největší problém autolandu.
- Jak se firmě podniká.
- Jak nahlíží na čínskou konkurenci.
- Jak Česko ovlivňuje krize německého autoprůmyslu.
- V čem vidí budoucnost.
- V čem ho štvou důchodci.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.