Před časem to znělo jako všespásné zaklínadlo. Jakmile se začal autoprůmysl, motor české ekonomiky, trochu zadrhávat a ubylo mu zakázek, začali manažeři vymýšlet cestu k novému růstovému průmyslu: obrannému. Po začátku ruské agrese na Ukrajině v roce 2022 vylétly tržby a zisky evropských zbrojovek na rekordní čísla, jejich důležitost pro celou ekonomiku stoupá a český autoland by chtěl být u toho. Zjišťuje ale, že cesta ke zbrojařům není tak jednoduchá.

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