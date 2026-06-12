Ačkoliv zbrojní výroba roste v Česku od roku 2022 rekordním tempem, má pořád třináctkrát menší obrat než hlavní pilíř českého průmyslu, tedy automotive. Nicméně, stovky malých i velkých firem v dodavatelském řetězci automobilek cítí jak úbytek zakázek, tak masivní čínskou konkurenci a hledají nové možnosti – které teoreticky nabízí právě v Evropě rychle rostoucí obranný průmysl.
Jenže ten má svá specifika, na která lidé z automobilového průmyslu nejsou zvyklí, jak například ukázala středeční konference Od aut k obraně, organizovaná poradenskou společností Defence Consulting a magazínem CZDefence v mladoboleslavském Škoda Muzeu. Více než povzbuzení tak zhruba 250 šéfů a majitelů firem slyšelo varování, že výroba zbraní a vojenského materiálu je něco úplně jiného než masová produkce dílů pro auta.
Co se dočtete dál
- Jaké panují iluze o obranném průmyslu.
- Jaké příležitosti obranný průmysl nabízí.
- Co říkají manažeři, kteří z automotive do defense přešli.
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