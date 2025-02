Co mají poslední dobou společného manažeři německých a českých zbrojovek? O práci se u nich hlásí čím dál víc lidí z automobilového průmyslu. Trend přechodu zatím stovek lidí z chřadnoucího odvětví do průmyslu, který má do budoucna zajistit bezpečí Evropanů, začal být viditelný už během minulého roku.

Řada dodavatelů automobilek začala mít problémy, v Německu se hovoří o uzavírání celých továren. Naopak, zbrojaři mají objednávky a potřebují navyšovat kapacity. A to i když jim pořád chybí dlouhodobé kontrakty, které by umožnily ještě větší investice a jistější plánování. To se ale může brzo změnit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč Evropa potřebuje budovat svůj obranný průmysl.

Jaký typ profesí potřebují zbrojovky.

Jakou roli hraje obranný průmysl v české ekonomice.