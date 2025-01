Německý automobilový koncern Volkswagen (VW) jednal se svými čínskými partnery o možnosti investovat do závodů automobilky v Německu. Agentuře Reuters to potvrdil šéf společnosti Oliver Blume. Už minulý týden agentura psala o zájmu čínských automobilek o továrny VW určené k uzavření.

„V Číně máme úzká partnerství a samozřejmě proběhly rozhovory, ale žádná konkrétní rozhodnutí nepadla,“ odpověděl Blume agentuře Reuters na otázku, zda by uvažoval o prodeji německé továrny čínskému investorovi.

S Blumem agentura mluvila na okraj berlínské konference pořádané deníkem Die Welt. Volkswagen má v Číně tři partnery ve společných podnicích – SAIC, FAW a JAC. Vlastní také podíl v čínském start-upu XPeng, který se zabývá výrobou elektromobilů, přičemž žádný z nich nemá v současné době výrobní závody v Evropě.

VW v rámci svého plánu na snížení nákladů a omezení německých aktivit zkoumá alternativní využití pro své továrny v Drážďanech a Osnabrücku. Vedení chtělo původně zavřít několik závodů v Německu, narazilo ale na odpor odborů. Před Vánocemi se společnost dohodla s odbory, že letos ukončí výrobu v Drážďanech, kde má 340 zaměstnanců a vyrábí tam elektromobil ID.3, a v roce 2027 ukončí výrobu v Osnabrücku, kde 2300 zaměstnanců vyrábí model T-Roc Cabrio.

Na jednání s čínskými automobilkami agentura upozornila již minulý týden s odvoláním na zdroj obeznámený se záměry čínské vlády. Koupě továrny by Číně podle tohoto zdroje umožnila získat vliv v renomovaném německém automobilovém průmyslu, který je domovem některých z nejstarších a nejprestižnějších automobilových značek.

Čínské společnosti investovaly v Německu, které je největší ekonomikou v Evropě, do řady odvětví, od telekomunikací po robotiku. Ale výrobu automobilů tam zatím nespustily, přestože Mercedes-Benz má dva velké čínské akcionáře.

Výroba automobilů v Německu by čínským výrobcům elektromobilů umožnila vyhnout se placení cel EU na elektromobily dovážené z Číny. Mohla by tak představovat další hrozbu pro konkurenceschopnost evropských výrobců.

Čínské úřady si však vyhrazují právo schválit určité investice v zahraničí a pravděpodobně by se do případné nabídky zapojily hned od počátku. Zdroj však také upozornil, že rozhodnutí o investici bude záviset také na postoji nové německé vlády, která vzejde z únorových voleb, k Číně. Ekonomiky obou zemí se za 16 let vlády Angely Merkelové hluboce propojily, k čemuž přispěly investice německých automobilek v Číně. Vztahy však ochladly, protože současná vláda usiluje o snížení závislosti na Číně.