Americkou automobilkou Tesla se inspiruje řada konkurentů od Asie po Evropu. Nyní si chce její způsob výroby a organizace práce vzít za vzor i největší evropský výrobce aut. Německý koncern Volkswagen totiž prochází turbulentním obdobím. Klesá mu odbyt vozů, stoupají náklady na výrobu a závěr loňska strávili jeho manažeři dlouhým vyjednáváním s odbory o možném propouštění a zavírání továren, které neumí efektivně využít. Vedení proto hledá cestu, jak z toho ven.

Do konce desetiletí by hlavní značku mělo opustit 35 tisíc pracovníků. Kvůli převzetí výrobních metod Tesly by ale mohlo ve firmě skončit ještě více lidí. Propouštění se kvůli tomu bojí i ve Škodě Auto. A to přesto, že mladoboleslavská automobilka byla loni jednou z nejúspěšnějších značek koncernu a provozní marži táhla nahoru.

